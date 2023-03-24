ООО «Ситиматик-Волгоград» начислил бюджетным организациям пени на 1,5 миллиона рублей по итогам 2022 года

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор проводит работу по начислению пеней бюджетным организациям, имеющим задолженность по итогам 2022 года.

В платежных документах бюджетники, игнорирующие своевременную оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), увидят отдельной строчкой начисленные пени на всю сумму долга, накопившуюся на конец декабря 2022 года. По предварительным расчетам специалистов, в общей сумме начислено порядка 1,5 млн рублей.

«Мы вынуждены применить самый действенный, эффективный и быстрый метод взыскания задолженности – начисление пени неплательщикам. Организации, не погасившие свои долги, получат платежки со штрафными санкциями, которые мы в праве применить в рамках действующего законодательства. Обязательной оплате будет подлежать не только сумма долга, но и пени. А в случае обращения в суд для принудительного взыскания, на бюджетные учреждения дополнительными расходами ляжет еще и компенсация госпошлины, которая, по предварительным подсчетам, составит 1,2 млн. руб. Понимаем, что это безусловно осложнит работу бюджетных организаций, поэтому настоятельно рекомендуем оплатить долги в ближайшее время и в дальнейшем их не накапливать», – рассказал генеральный директор Алексей Степанов.

Специалисты ООО «Ситиматик-Волгоград» напоминают, что в случае неоплаты услуги по обращению с ТКО пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа. Если в течение нескольких платежных периодов потребитель не оплачивает задолженность, следует направление ему досудебной претензии и подача документов для взыскания задолженности через суд. Таким образом, оплате подлежат не только долг и пени, но и судебные расходы на их взыскание, то есть затраты должника возрастают в разы. Поэтому регоператор настоятельно рекомендует не откладывать оплату коммунальных услуг и не доводить дело до суда.

Напомним, что суммарная дебиторская задолженность всех бюджетных организаций Волгоградской области с 2019 года составила 16,5 млн. рублей, из которых 13,8 млн. рублей пришлось на местный бюджет. Задолженность за 2022 год - 8,7 млн. рублей, из них 6,7 млн. рублей – долги местного бюджета. ООО «Ситиматик-Волгоград» в 2022 году подал судебные иски на 3,7 млн. рублей, в настоящее время подготовлены документы на оставшуюся часть дебиторской задолженности в размере 5 млн. рублей.

Ответственным лицам бюджетных учреждений для урегулирования задолженности необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить или обратиться к специалистам регионального оператора для выработки совместного решения вопроса. Контактная информация личных кураторов по взаимодействию с бюджетными организациями доступна на официальном сайте «Ситиматик-Волгоград» в разделе «Документы и информация для юридических лиц»: https://34.citymatic.ru/ur.html

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