В Волгограде 24 марта электричество отключат в четырех районах

В пятницу электричество отключат в четырех районах города Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде в пятницу некоторым горожанам придется испытать коммунальные неудобства. В четырех районах областного центра из-за плановых работ будет отключено электричество. Дома на десятках улиц останутся без света на 4-7 часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 24 марта временно электроснабжения не будет в Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 15.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей ул. Качинцев, 19-27, 20-36, 26а, 36а, ул. Курской, 23-31, 33а, 33б, 35-39, 45, ул. Белостокской, 36-76, 41-47, 43/1, 49/1, 49/2, 49/3, 49-55, 55а, 70а, ул. Тернопольской, 37-51, 38-54, ул. Силикатной, 56-61. В Советском районе с 9.00 до 13.00 электричество отключат на ул. Революционной, 2, 3-31, 6-14, 8а, 10а, ул. Полярной, 1-17, 4-20, 4а, 7а, 8а, 10а, 12а, 16а, ул. Кабардинской, 45-71, 45а, 49а, 53а, 61а, ул. Монгольской, 3а, 6а, 7, 8, ул. Новосибирской, 2-16, 3-17, 16а.

В Кировском районе обесточат с 9.00 до 16.00 дома по следующим адресам: ул. Ртищевская, 1-45, 2-24, ул. Каменная, 1-17, 2-14, ул. Камышанская, 1-3/2, 2-8, ул. Пилотская, 13, ул. Майская, 97-145, 86-146, ул. Покровского, 1-45, 2-36, ул. Покровского 1-й проезд, 1-7, 4, ул. Покровского 2-й проезд, 5-7, 4-6, ул. Покровского 3-й проезд, 2-8, 3-7, ул. Покровского 4-й проезд, 3-7, 4-6, ул. Покровского 5-й проезд, 3-7, 4-8, ул. Покровского 6-й проезд, 3-5, 4-6, ул. Покровского 7-й проезд, 3-5, 4-6, ул. Покровского 8-й проезд, 3-7, 4-6. В Красноармейском районе свет отрубят с 9.00 до 16.00 на ул. Новоаннинской, 5-13, ул. Латвийской, 2-18, 7-19, 23-31, ул. Коммуны, 27-59, 26, 46-58, 66-72, ул. Водопроводной, 9-19, 12-16, 20-24, 23-35, 28-38, ул. Семипалатинской, 24, 30, 32, 36-38, 57, 59, 63-67, ул. Кооперативной, 29а, 30-60, 33-49, ул. Леваневского, 56-84, ул. Подгорной, 56-84, 57-91, ул. Совхозной, 31-45, 54-62, 4, 4а, 6, 10, 12, 15-19, ул. Ялтинской, 1-13, 4-12, ул. Ленинабадской, 1-15, 2-18, ул. Плеханова, 6-68, 26а, 26в, ул. Нефтезаводской, 6-38, 9-33, в пер. Чакинском.