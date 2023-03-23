Волгоградка из-за ревности ударила ножом своего 51-летнего мужа

Алкоголь вызывал в женщине небывалый приступ ярости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницу Тракторозаводского района Волгограда был доставлен 51-летний волгоградец с множественными резаными ранами на теле. Медики сообщили о травмах пациента в полицию. Сотрудники правопорядка задержали подозреваемую – жену пострадавшего. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские установили, что в тот злосчастный вечер, мужчина со своей 51-летней супругой распивали алкогольные напитки. По ходу разговора между супругами завязался конфликт на почве ревности. В запале женщина схватила нож и нанесла раны своему мужу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемой уголовного дела.