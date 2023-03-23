Под Волгоградом обнаружили партию опасной говядины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор обнаружил в Волгоградской области большую партию говядины, которая поступила в магазины региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, опасную продукцию произвели в Михайловском районе. В процессе мониторинга системы «Меркурий» инспекторы зафиксировали нарушение.

- На предприятии увеличены сроки годности мороженной говядины на кости в количестве 300 кг. В дальнейшем после изменения сроков годности из 300 кг говядины было выработано 244 кг мороженой говядины на кости и направлено на реализацию, - уточнили в ведомстве.

Организация нарушила закон о ветеринарии, а также техрегламент о безопасности. ООО выдали предостережение.