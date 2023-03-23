На выходных в Волгоградской области потеплеет до +25 градусов

Погода будет располагать к длительным прогулкам на свежем воздухе Фото: Эдуард Пальгунов

Аномальное тепло, пришедшее в этом году в начале марта в Волгоградскую область, похоже, не собирается уходить и лишь набирает обороты. В ближайшие выходные по области ожидается потепление до +25 градусов. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

- В выходные, 25 и 26 марта, существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западного и южного направления ночью будет дуть со скоростью 3-8 м/с, днем 6-12 м/с, - пояснили синоптики.

Ночью в субботу, 25 марта, температура воздуха по области опустится до +8 … +3 градусов, днем в отдельных районах потеплеет до +20 … +25. Похожая картина сложится и в воскресенье, 26 марта, - ночью похолодает до +9...+4, а днем столбик термометра достигнет отметки +22.

Что касается региональной столицы, то здесь синоптики прогнозируют также тепло и небольшой порывистый ветер. В субботу в Волгограде ожидают +7...+5 градусов ночью и +20...+22 днем. В воскресенье: +8...+6 градусов в ночное время суток, днем распогодится до +17...+19 градусов.