Под Волгоградом администрация предложила жителям финансово поучаствовать в отлове бездомных собак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Камышина Волгоградской области предложила жителям финансово поучаствовать в отлове бездомных собак. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе города, уже заключен контракт на отлов 118 собак. При этом 86 животных убрали с улиц, их вернут уже с бирками на ухе, такие особи не смогут размножаться. Однако стоимость отлова, стерилизации и вакцинации одной особи составляет 8600 рублей, и сумма выходит внушительная.

Фото: администрация Камышина.

- Вместе с тем принимаемых мер явно недостаточно, чтобы избавить Камышин от многочисленных стай бродячих псов. Именно поэтому в городе продолжает работать благотворительный фонд на базе МБУ «Благоустройство», ведущий сбор средств на отлов собак, - обратилась администрация к жителям.

Желающие могут пожертвовать любую сумму для создания комфортного и безопасного соседства с бездомными животными.