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НовостиОбщество23 марта 2023 12:42

В Волгограде 24 марта ограничат въезд на Мамаев курган

На протяжении 8 часов на главную высоту России можно будет добраться только пешком
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Попасть на Мамаев курган в этот день можно будет только через Первую продольную

Попасть на Мамаев курган в этот день можно будет только через Первую продольную

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в пятницу, 24 марта, с 8.00 до 16.00 запретят въезд автомобилям на Мамаев курган со стороны Второй продольной. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва».

- Такие ограничения связаны с проведением работ по благоустройству территории, - пояснили в учреждении.

Таким образом, на протяжении 8 часов добраться до самого верха архитектурного ансамбля можно только лишь пешком. Правда, подъехать на личном транспорте можно со стороны Первой продольной магистрали, припарковавшись у подножия Мамаева кургана.