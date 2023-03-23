В Волгограде 24 марта ограничат въезд на Мамаев курган

Попасть на Мамаев курган в этот день можно будет только через Первую продольную Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в пятницу, 24 марта, с 8.00 до 16.00 запретят въезд автомобилям на Мамаев курган со стороны Второй продольной. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва».

- Такие ограничения связаны с проведением работ по благоустройству территории, - пояснили в учреждении.

Таким образом, на протяжении 8 часов добраться до самого верха архитектурного ансамбля можно только лишь пешком. Правда, подъехать на личном транспорте можно со стороны Первой продольной магистрали, припарковавшись у подножия Мамаева кургана.