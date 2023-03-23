Семьям погибших в СВО волгоградцев передали ордена

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде 23 марта родным и близким военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине, передали награды. Церемония состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Посмертно были награждены 10 павших военнослужащих.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва», награды семьям погибших передали военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и заместитель губернатора Геннадий Шевцов. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами передали семье капитана Дмитрия Литвинова. Орденами Мужества посмертно были награждены капитан Евгений Орлов, лейтенант Геннадий Смирнов, старший прапорщик Сергей Кувакин, сержант Илья Марченко, младший сержант Иван Богатырев, рядовые Гурген Хачатрян, Артем Афанасьев, Даниил Шафиков и Геннадий Тарбушин.