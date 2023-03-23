Волгоградские ученые станут наставниками Совета по стратегическому развитию региона

Ученые ВУЗов могут стать наставниками Фото: Эдуард Пальгунов

Губернатор Андрей Бочаров предложил создать Совет по стратегическому развитию Волгоградские области. Во время проведения форума «Образование-2023» роль наставников глава региона предложил отвести ведущим ученым волгоградских вузов. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию области.

- В Совет должны войти учёные, имеющие общероссийское и мировое признание, непосредственно доказавшие свою эффективность в научной, профессиональной и прикладной среде. Те специалисты, которые занимаются непосредственно развитием реального сектора экономики, - подчеркнул Андрей Бочаров, отметив, что такой шаг даст дополнительные возможности для развития.

Также глава региона отметил, что, не смотря на стремительное развитие высоких технологий, они не способны заменить преподавателя, который бы смог правильно подать информацию. А вопрос наставничества будет только усиливаться.