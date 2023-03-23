В Волгоградской области раскрываемость IT-мошенничеств увеличилась вдвое

Начальник главка МВД Дмитрий Вельможко отчитался о результатах работы в 2022 году Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

23 марта начальник ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрий Вельможко отчитался перед депутатами облдумы о проделанной в 2022 году работой сотрудниками полиции. Уровень преступности в регионе снижается благодаря превентивным мерам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, сократилось количество убийств, краж, угонов, нападений. Также заметны результаты раскрываемости мошенничеств.

- Увеличилось количество раскрытых преступлений в сфере информационных технологий на 32%, а IT-мошенничеств более чем в 2 раза, - уточнили в пресс-службе областного главка МВД.

Увеличилась раскрываемость преступлений, связанных с оборотом наркотиков, оружия, декриминализации экономики и других нарушений УК РФ. Особое внимание уделили развитию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», который позволяет повышать уровень безопасности на улицах города.