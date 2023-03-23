В СВО погиб Александр Леонтьев из Волгоградской области

Фото: администрация Камышинского района

В ходе специальной военной операции на Украине погиб Александр Леонтьев из Волгоградской области. Военнослужащему из Камышина было 35 лет.

Прощание с погибшим состоится 24 марта в Свято-Никольском кафедральном соборе в 11.30. Похоронят военнослужащего в селе Щербаковка Воднобуерачного сельского поселения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышинского района, супруга Александра Леонтьева работает в территориальной избирательной комиссии.

- Коллектив администрации и глава Камышинского района выражают соболезнования специалисту 1 категории Территориальной избирательной комиссии по Камышинскому району Волгоградской области Кристине Васильевне Леонтьевой. Вечная память нашему земляку-герою, а его родственникам, семье, в которой остались двое детей, - сил, чтобы пережить это горе, - сообщили в районной администрации.