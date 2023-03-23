Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 марта 2023 10:41

В Волгограде возбудили уголовное дело на адвоката, шантажирующего несовершеннолетнего

Мужчина принуждал подростка поменять показания
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
За изменение показаний адвокат предлагал 20 тысяч рублей

За изменение показаний адвокат предлагал 20 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего адвоката, который заставлял дать потерпевшего ложные показания. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, мужчина, выступающий в роли адвоката, защищал интересы несовершеннолетнего обвиняемого по уголовному делу о вымогательстве, грабеже и похищении. Чтобы оправдать своего подопечного, он приехал домой к потерпевшему и предложил 20 тысяч за изменения показаний. Но, получив отказ, начал угрожать собеседнику.

Запуганный мужчина после случая вновь обратился в правоохранительные органы. Благодаря материалам, предоставленным УФСБ России по региону, удалось возбудить уголовное дело.