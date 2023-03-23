В Волгограде возбудили уголовное дело на адвоката, шантажирующего несовершеннолетнего

За изменение показаний адвокат предлагал 20 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего адвоката, который заставлял дать потерпевшего ложные показания. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, мужчина, выступающий в роли адвоката, защищал интересы несовершеннолетнего обвиняемого по уголовному делу о вымогательстве, грабеже и похищении. Чтобы оправдать своего подопечного, он приехал домой к потерпевшему и предложил 20 тысяч за изменения показаний. Но, получив отказ, начал угрожать собеседнику.

Запуганный мужчина после случая вновь обратился в правоохранительные органы. Благодаря материалам, предоставленным УФСБ России по региону, удалось возбудить уголовное дело.