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НовостиПроисшествия23 марта 2023 10:14

В Волгограде сошли с рельсов вагон и два мотовоза

Следователи возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК России

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК России

В Волгоградский области возбуждено уголовное дело после ЧП на железной дороге в поселке Максима Горького, где с рельсов сошли вагон и два мотовоза. Инцидент случился 12 марта на путях парка «В». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Западного МСУТ СК России, крановая установка мотовоза двигалась по Приволжской железной дороге, в нее врезался вагон цистерны, ехавший по другому пути парка в последующим сходом двух вагонов и мотовоза.

- Повреждено 7 вагонов, 2 мотовоза, а также объекты транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД», что повлекло причинение ущерба собственникам вагонов, мотовозов и ОАО «РЖД» на общую сумму более 1 миллиона 500 тысяч рублей, что относится к крупному ущербу, - уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ. Продолжается расследование, проводятся необходимые экспертизы, устанавливаются виновники.