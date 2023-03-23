В Волгограде начали дешеветь овощи

В Волгограде подешевели огурцы и овощи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде наконец-то стали дешеветь овощи. Даже цены на помидоры пошли вниз. Красный овощ, который сильно подорожал за последний месяц, с 14 по 20 марта стал дешевле на 3,12%. В Волгограде средняя цена помидоров за килограмм составляет 195,24 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой данные Волгоградстата. На 1,61% снизилась стоимость картофеля, на 3,7% - капусты, на 4,21% - свеклы, на 2,24% - моркови, на 1,94% - огурцов.

Среди других продуктов подешевела на 2,3% говядина, на 1,11% - пастеризованное молоко, на 2,53% - молочные сухие смеси для детей, на 3,07% - сыр, на 2,05% - овощные консервы для детей. Также стали выгоднее хлеб из пшеничной муки на 1,35%, печенье на 1,53%, мороженная рыба – на 2,09%, маргарин – на 1,55%.

Не обошлось без подорожаний в магазинах и ранках Волгограда. Увеличились цены на свинину на 1,15%, на сосиски и сардельки – на 2,49%, на мясные консервы для детей – на 3,1%, на стерилизованное молоко – на 1,09%, на яйца – на 1,28%, на поваренную соль – на 2,94%, на хлеб из ржаной муки – на 1,19%, на вермишель – на 1,62%.

Напомним, ЦБ РФ сообщил, что в феврале инфляция в Волгоградской области составила 10,8%.