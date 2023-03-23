Облсуд не смягчил приговор волгоградцу, истязавшему беременную девушку

Мужчине дали 4 года колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 марта вступил в Волгограде в силу приговор в отношении 26-летнего Микаила Тамасханова, истязавшего беременную девушку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, облсуд проверил и утвердил приговор. Напомним, преступление произошло 2021 году. В ночь ан 17 на 18 декабря потерпевшая рассказала жениху, что находится в положении, однако осужденный отреагировал агрессивно. Он стал отрицать отцовство и угрожать расправой.

- Он запер беременную женщину в квартире, не давая возможности уйти и общаться с родственниками. 20 декабря 2021 года потерпевшей удалось воспользоваться сотовым телефоном и сообщить о своем местонахождении матери, - рассказали в прокуратуре.

Мужчина не признал вину, однако суд первой инстанции назначил фигуранту 4 года тюрьмы. Облсуд оставил его без изменения.