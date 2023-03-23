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НовостиОбщество23 марта 2023 8:57

Под Волгоградом построят детскую шестиэтажную поликлинику к 2024 году

Медучреждение построят по регпроекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение»
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фото: администрация Волгоградской области

Фото: администрация Волгоградской области

В городе Волжском Волгоградской области возведут шестиэтажное здание современной детской поликлиники. Медучреждение площадью более 9,2 тысячи квадратных метром построят на базе уже существующей городской детской больницы Волжского по улице Труда. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Новая поликлиника позволит принимать до 350 детей в смену, - пояснили в администрации Волгоградской области.

Согласно контракту, здание укомплектуют системами автоматического пожаротушения, управлением электронной очередью вызова пациентов в кабинет врача и сетью подачи медицинских газов. Также здесь установят грузопассажирские лифты, а на улице оборудуют парковочные места и зоны отдыха.

На строительство здания детского медицинского учреждения потратят почти миллиард рублей, согласно сайту госзакупок. Завершить строительство шестиэтажного здания планируется в декабре 2024 года.