В Волгограде автобус сбил женщину возле жд вокзала

Автобус сбил пешехода возле остановки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу три ДТП с пешеходами произошло в Волгограде в среду, 22 марта. В Центральном районе водитель автобуса «Волгобас» сбил 68-летнюю женщину на разворотном кольце общественного транспорта под мостом возле железнодорожного вокзала Волгоград-1, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону. На видео видно, что пешеход шла по проезжей части Привокзальной площади и не обращала внимания на движение транспорта вокруг.

ДТП случилось около половины девятого утра. 39-летний водитель рейсового автобуса ехал в сторону остановки на Привокзальной площади. При повороте он наехал на 68-летнюю женщину, которая шла по дороге в неустановленном месте. Волгоградка получила травмы, ее увезли в больницу.

Сразу два пешехода попали под колеса авто накануне в Красноармейском районе. Днем на проспекте Столетова водитель «Лада Икс Рэй» сбил перебегавшую дорогу в неположенном месте 14-летнюю девочку. Чуть позже мотоциклист на «ZID YX- 25» на обочине улицы Удмуртской наехал на 38-летнюю женщину, которая вышла из маршрутки не на остановке. Пострадавшие также в больнице.