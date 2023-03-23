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НовостиПолитика23 марта 2023 8:32

Под Волгоградом 25 и 26 марта развернут пункты отбора на военную службу

Мобильный комплекс отбора будет работать в Камышине
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пункт отбора примет желающих пойти на военную службу.

Пункт отбора примет желающих пойти на военную службу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 и 26 марта в Камышине будет работать мобильный комплекс отбора на военную службу. Те, кто желает связать свою жизнь с армией, могут прийти на консультацию. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, комплекс будет открыт два дня с 10.00 до 14.00 на площади перед Дворцом культуры «Текстильщик».

- Инструкторы пункта отбора проведут информационно-разъяснительную работу со всеми желающими и дадут консультации по порядку, условиям и гарантиям прохождения военной службы по контракту, - уточнили в администрации.

Отметим, что военнослужащим предлагаются специальные льготы и гарантии, в том числе денежное довольствие и собственное жилье.