Замминистра строительства РФ Сергей Музыченко посетил Волгоград

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградскую область прибыла делегация в составе заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, заместителя Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексея Ермакова, заместителя сопредседателя комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию, председателя Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России Андрея Лоцманова. Они проинспектировали, как в городе-герое развивается проект жилищной застройки. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в администрации Волгоградской области.

- Главное создать комфортную среду для жизни. Это одно из важнейших направлений стратегии развития строительной отрасли», — подчеркнул Сергей Музыченко, отметив, что строительство жилья осуществляется не ради квадратных метров.

Замминиста строительства осмотрел, как производится комплексная жилищная застройка о региона на примере ЖК «Долина» и дал высокую оценку проведенной работе в рамках федерального проекта «Стимул».

На сегодняшний день в рамках госпрограмм в микрорайоне «Долина» построены автодороги, школа на 1000 мест и два детских сада, а также благоустройство парковой зоны. В перспективе — поликлиника, дополнительные школа и садик.