В Волгоградской области планируют ужесточить антикоррупционные требования к чиновникам

Фото: Волгоградская областная дума

В Волгоградской области могут ужесточить антикоррупционные требования к чиновникам. В региональный парламент был внесен проект поправок в закон «О государственных должностях Волгоградской области», который подготовила прокуратура области. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный документ, чиновник, занимающий государственную должность Волгоградской области, кроме депутата областной думы, обязан сообщать в прокуратуру и другие госорганы обо всех случаях склонения его к взятке.

Чиновники должны уведомлять о склонении их к взяткам прокуратуру и государственные органы в течение пяти дней – не позднее. Кроме того, работающие во власти должны указывать обстоятельства обращения к ним с коррупционными предложениями.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ был подготовлен в соответствии с изменениями в федеральном законе «О противодействии коррупции», которые вступили в силу в декабре. Поправки в региональный закон депутаты должны принять на ближайших заседаниях облдумы.