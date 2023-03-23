Под Волгоградом ФСБ задержан 36-летний иностранец с крупной партией наркотика

У иностранца нашли 100 свертков с героином, перемотанных синей изолентой. Фото: УФСБ России по Волгоградской области.

36-летнего иностранца с крупной партией наркотика задержали на железнодорожном перегоне между станциями «Трубная» и «Заплавное» под Волгоградом сотрудники ФСБ и линейного управления МВД России на транспорте. Жителя одной из стран ближнего зарубежья застали во время очередной закладки. При нем нашли 100 свертков с героином, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

- По результатам проведенной экспертизы установлено, что в свертках содержалось наркотическое вещество героин (диацетилморфин), общей массой около 40 граммов, - рассказали в ведомстве.

На закладчика наркотика для его последующего сбыта бесконтактным способом завели уголовное дело по двум статьям УК РФ. Расследование продолжается.