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НовостиПроисшествия23 марта 2023 7:54

Под Волгоградом мужчина перевел брокерам 3,5 млн рублей

Волгоградцев призывают не доверять незнакомцам
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция предупреждает о мошенниках.

Полиция предупреждает о мошенниках.

Фото: Александр ПАНОВ

59-летний житель Котово перевел телефонным аферистам 3,6 млн рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, потерпевшему позвонил неизвестный и предложил инвестировать деньги в ценные бумаги. Мошенники пообещали хороший доход, но для начала нужно самому вложиться. Котовчанин поверил и взял в кредит огромную сумму, в итоге остался ни с чем.

- Гражданам нужно иметь финансовые познания, прежде чем вкладывать деньги в подобные проекты. Легальная брокерская деятельность сопряжена с большими рисками, поэтому обещания гарантированного преумножения средств и получение прибыли в короткие сроки – обман, - предупреждают полицейские.

Также стражи порядка призывают не доверять звонкам от незнакомцев, лично перепроверять информацию в банке.