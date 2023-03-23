Под Волгоградом 24 марта простятся с погибшим в зоне СВО Вячеславом Выборновым

Призвали мужчину в октябре прошлого года Фото: Александр ГЛУЗ

В Новоаннинском районе Волгоградской области проводят в последний путь 48-летнего частного предпринимателя Вячеслава Выборнова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Похороны пройдут в пятницу, 24 марта. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в администрации Новоаннинского района.

- Вечная память настоящему воину, защитнику Родины, - говорится в сообщении администрации.

В октябре 2022 года Вячеслава мобилизовали и направили на службу в мотострелковый полк. У мужчины осталась жена и двое детей. Похороны бойца состоятся в 12.00 по адресу: переулок Баррикады, 36.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и близким Вячеслава Выборнова.