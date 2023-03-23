Под Волгоградом директор центра детского творчества потратила полмиллиона бюджетных средств на премии

СК возбудил уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области на 59-летнюю директора центра детского творчества в Городищенском районе завели уголовное дело по статье превышение должностных полномочий. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, женщина потратила полмиллиона бюджетных средств, которые предназначались для реализации федеральной и региональной программ, на премии.

- В декабре 2022 года подозреваемая издала приказ, на основании которого пяти работникам необоснованно начислены денежные средства в качестве премии в сумме свыше 410 тысяч рублей, - уточнили в следкоме.

Взамен эти сотрудники, получившие премии не за повышение качества труда, отдали подозреваемой по 30 тысяч рублей. то есть директор получила 150 тысяч. Следователи продолжают обыски, допросы, другие следственные и процессуальные действия.