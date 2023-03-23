На инфляцию в Волгоградской области в феврале повлияли подорожавшие огурцы и помидоры

Рост цен на огурцы и помидоры повлиял на инфляцию Фото: Эдуард Пальгунов

Инфляция в феврале в Волгоградской области составила 10,8%. Причем в регионе она оказалась ниже, чем в среднем по ЮФО – 11,3%, а также по стране – 11%. На инфляцию в Волгоградской области повлияли издержки сельхозпроизводителей и сокращение импорта отдельных видов овощей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка РФ.

В феврале ускорился рост цен на огурцы и помидоры, что было вызвано подорожанием семян, минеральных удобрений и средств защиты. На цены повлияли и увеличенные издержки производителей на обслуживание теплиц из-за индексации тарифов на электричество. Также в ЦБ отметили, что ограничения на экспорт лука в основных странах-поставщиках увеличили темпы роста цен на овощ. В феврале волгоградцы активно покупали мясо, повышенный спрос спровоцировал подорожание говядины.

- Из-за прихода в регион новой сети по продаже бытовой техники расширилось предложение и усилилась конкуренция, что способствовало более интенсивному снижению стоимости электропылесосов и телевизоров и замедлению годового роста цен на холодильники, - уточнили в волгоградском отделении ЦБ.

Также в феврале медленнее дорожали мебель для кухни, матрасы, легковые автомобили, одежда, парфюмерия, косметика.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция в 2023-м составит 5-7%, а в 2024 году опустится до 4%.