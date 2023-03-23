В центре Волгограда 26 марта устроят мужские игры в парке

Каждую неделю в парке будут проходить открытые тренировки. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В воскресенье, 26 марта 2023 года, Комсомольский сад приглашает всех любителей здорового образа жизни на «Мужские игры с видом на парк». Каждую неделю в полдень по воскресеньям в парке будут проходить открытые тренировки. В программе – пробежка, интервальные тренировки, бокс и контактные спортивные игры. Несмотря на название, пол и возраст участников значения не имеют, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

Тренировки и спортивные игры, такие как «стенка на стенку», «кила» и другие, будут проходить на спортплощадке Комсомольского сада и на «кинолужайке». Расписание на 26 марта 2023 года: 12.00 – пробежка, разминка, 12.15 - интервальные тренировки, 12.40 – открытый урок по боксу, 13.00 - «стенка на стенку», 13.20 – «кила».

С собой желающим поучаствовать в «Мужских играх с видом на парк» желательно захватить хорошее настроение, бутылку воды, спортивную форму, а также перчатки, бинты и капу для бокса.