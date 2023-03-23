Минометчики в Волгоградской области ликвидировали условного противника

Фото: Южный военный округ

На полигоне в Волгоградской области прошла тренировка военнослужащих минометных батарей артиллерийских подразделений ЮВО. Военные выполнили задачи по ликвидации живой силы условного противника. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

По легенде учений минометчикам необходимо было уничтожить автоколонну, боевую технику и живую силу условного врага. После марша в указанное место артиллеристы провели развертывание орудий в закрытых позициях на разной удаленности от предполагаемого маршрута противника. Получив оперативную информацию, командиры минометных подразделений провели огневой налет по габаритным мишеням, которыми стали бронетранспортеры, танки, грузовики.

Кроме того, минометчики тренировались в подвижном заградительном огне по лагерю условного врага. Корректировка огня и фиксация пораженных целей велись при помощи беспилотников.