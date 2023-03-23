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НовостиПроисшествия23 марта 2023 6:24

Волгоградцу грозит тюрьма за вождение без водительских прав

Мужчина трижды нарушил закон
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцу грозит тюрьма за вождение без водительских прав

Волгоградцу грозит тюрьма за вождение без водительских прав

Фото: Александр ПАНОВ

22-летнему жителю Палласовского района Волгоградской области грозит тюрьма за нарушение ПДД. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина трижды нарушал закон, садившись за руль пьяным и без водительских прав.

В первый раз молодого человека задержали в нетрезвом виде в январе 2022 года. Его на два года лишили прав, но уже в ноябре он вновь решил покататься. Это закончилось штрафом в размере 50 тысяч рублей. в трети раз нарушителя остановили в декабре.

- Учитывая, что в июле прошлого года вступили в силу поправки в УК РФ, в отношении нарушителя полицейскими было возбуждено уголовное дело, - уточнили в ведомстве.

Водителю грозит год тюрьмы.