Волгоградцу грозит тюрьма за вождение без водительских прав Фото: Александр ПАНОВ

22-летнему жителю Палласовского района Волгоградской области грозит тюрьма за нарушение ПДД. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина трижды нарушал закон, садившись за руль пьяным и без водительских прав.

В первый раз молодого человека задержали в нетрезвом виде в январе 2022 года. Его на два года лишили прав, но уже в ноябре он вновь решил покататься. Это закончилось штрафом в размере 50 тысяч рублей. в трети раз нарушителя остановили в декабре.

- Учитывая, что в июле прошлого года вступили в силу поправки в УК РФ, в отношении нарушителя полицейскими было возбуждено уголовное дело, - уточнили в ведомстве.

Водителю грозит год тюрьмы.