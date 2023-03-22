В Волгограде стартовала расчистка пруда в детском городском парке

Фото: администрация Волгограда

В Ворошиловском районе Волгограда в детском городском парке "Сказка" началась весенняя уборка. Первым делом приводить в порядок специалисты начали декоративный пруд. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии.

- Водоем очищается после зимы от мусора, листы и тины. Рыбы спокойно перезимовали в нем, а вот черепахи пока ещё спят на самой глубине пруда, - сообщили в администрации Волгограда.

Поддерживать состояние водных жителей в холодное время года помогает компрессор, который насыщает воду кислородом. А глубина пруда – около 2,5 метра, - при минусовых температурах он не промерзает полностью.

Также в рамках месячника по благоустройству, который начался 20 марта, в самом сквере проводят генеральную уборку после зимы.