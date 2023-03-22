Больше 42% расходов волгоградцев в 2022 году уходило на еду

Из продуктов дороже всего волгоградцам обходится мясо. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградстат исследовал расходы домашних хозяйств Волгоградской области в третьем квартале 2022 года. Выяснилось, что в среднем на каждого члена в месяц уходит 19 тысяч 693 рубля. При этом за год повседневные расходы волгоградцев выросли на 12,4%. Основная часть денег у жителей региона уходит на еду, сообщает volgograd.kp.ru.

- Наибольшую долю составили расходы на покупку продуктов питания и питание вне дома – 42,5%, на покупку непродовольственных товаров – 34,1%, на оплату услуг – 23,4%, - рассказали в Волгоградстате.

При этом горожане тратят на жизнь в среднем 21 тысячу 18 рублей в месяц. На селе расходы скромнее – 15 093 рубля. Из продуктов дороже всего волгоградцам обходится мясо, на эту категорию продуктов уходит 27,9% средств, выделенных на еду в семейном бюджете. Чуть более 15% в потребительской корзине «съедают» молочка и яйца, 13,7% - хлеб, выпечка и крупы, овощи - всего 7,6%. Зато на сладости жители региона пускают 9,1% расходов на питание, на готовые блюда - лишь 6,6%.

В целом жизнь обходится волгоградцам дороже, чем жителям Крыма и Калмыкии. Выше всего расходы у жителей Севастополя – почти 26 тысяч на человека. Следом идут Краснодарский край, Астраханская область и Адыгея.