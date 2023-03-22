В Волгограде 23 марта электричество отключат в четырех районах

В четверг частично обесточат 4 района города Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в четверг отключения электричества ожидают жителей четырех районов. Обесточены районы будут частично. Без света останутся дома на десятках улицах. Большинство адресов из-за плановых ремонтных работ обесточат на 8 часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электричества 23 марта временно не будет в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся жители следующих адресов: ул. Руднева, 22а, 51-59, 61-75, 61а, 63а, 77а, 79-93, 50-88, 64а, 72а, 90-102, 95-113, 109а, 112, ул. Аэрофлотская, 69-75, 72-78, ул. Титова, 65, 70, 71, 73, 75, 75а, 76, 77, 77д, 79, 81, ул. Верхоянская, 72-86, 86а, 79-85, 88-98, 87-119, 101а, 109а, 112, пер. Вогульский, 9, 10, 12а, 14, 15, 16, 17, 19а, пер. Верхоянский, 1-15, 4-18, 4а, пер. Руднева, 1-17, 4-20, 7/3, 18а, 23-29, 24-38, ул. Заполярная, 2-16, 3-9, ул. Капитанская, 2-32, 3-17, 7а, ул. Южная, 1-7, 4-8, ул. Западная, 5-11, 6-10, ул. Новинская, 6-12, 7-13, ул. Кольская, 16, ул. Мичурин сад, 1-5.

В Дзержинском районе электричество отрубят с 9.00 до 17.00 на ул. Царицинская, 48-56, 50а, 53-61, 54а, 60а, 60-74, 64а, 65-79, 65а, 66а, 79а, ул. Фонтанной, 71-79, 66-74, 74а, 79а, ул. Аннинской, 29, 31а, 31, 33а, 33-45, 38-54, ул. Хуторской, 15-17, 16-22, 21, 22а, 24, 25, 28, ул. Лекарской, 23,

В Советском районе обесточат с 13.00 до 17.00 ул. Революционную, 2, 3-31, 6-14, 8а, 10а, ул. Полярную, 1-17, 4-20, 4а, 7а, 8а, 10а, 12а, 16а, ул. Кабардинскую, 45-71, 45а, 49а, 53а, 61а, ул. Монгольскую, 3а, 7, 6а, 8, ул. Новосибирскую, 2-16, 3-17, 16а,

В Кировском районе электроснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 на ул.Кирова, 52-74, ул. Астраханскую, 55-75, 60-84, ул. Североуральскую, 15-27, 16а-28, ул. Братскую, 16-30, ул. Пехотную, 17-31, 18-24, ул. Мопровскую, 19-21а, 18, ул. Шлюзовую, 28б, ул. Достоевского, 43-55.