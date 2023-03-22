В Госдуму внесли законопроект о наделении жителей осажденного Сталинграда статусом ветеранов

Проект находится на рассмотрении в Госдуме Фото: Екатерина СИМОХИНА

Законопроект о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к статусу ветеранов Великой Отечественной войны внесен на рассмотрение Госдумы. Как сообщает volgograd.kp.ru, соответственный документ находится в электронной базе Думы.

Согласно представленным документам, для того, чтобы реализовать эту инициативу, необходимы большие вложения. Так, в рамках реализации в 2023 году из федерального бюджета потребуется выделить 611 640,2 тысячи рублей, а в 2024 - 639 597,1 тысячи. Вступление в силу федерального закона предусматривается с 1 января 2023 года.

Напомним, что при вступлении закона в действие, волгоградцы, награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда", будут получать те же меры соцподдержки, что и ветераны Великой Отечественной войны. В них входят льготы по пенсионному обеспечению, в случае нуждаемости снабжение жильем из средств федерального бюджета, бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, а также ежемесячная денежная выплата.