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НовостиПроисшествия22 марта 2023 13:06

Крымчанка пыталась передать в колонию в Волгоградской области пироги с телефонами

Гостинец до осужденного не дошел
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: УФСИН России по Волгоградской области

Фото: УФСИН России по Волгоградской области

В колонию в Волгоградской области пытались передать сдобные ванильные коржи с необычной для выпечки начинкой. Жительница Крыма подготовила гостинец для осужденного родственника, который сидит в исправительной колонии №19 города Суровикино.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, во время проверки посылки младший инспектор отдела безопасности ИК-19 в пирогах обнаружил два мобильных телефона, две флеш-карты, две сим-карты и USB-шнур. Все это было изъято. Ну а ванильные коржи оказались непригодны для поедания. На крымчанку за попытку передать в колонию запрещенные предметы составили административный материал.