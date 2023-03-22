Около 49% волгоградцев готовы отказаться от IPhone ради работы

Мужчины охотнее готовы отказаться от айфонов, нежели женщины Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Всего лишь один из трех волгоградцев в возрасте до 34 лет готов уйти с работы, лишь бы иметь возможность пользоваться «айфоном». Такую удивительную статистику приводит volgograd.kp.ru со ссылкой на портал SuperJob.

Из участвующих в опросе волгоградцев, 49% заявили, что готовы отказаться от использования «яблочного» смартфона, если это будет необходимо для трудоустройства. Однако также статистика говорит о том, что каждый пятый откажется от работы, на которой будут запрещать пользоваться iPhone.

Что касается гендерных предпочтений, то здесь мнения разделились. Мужчины готовы отказаться от американского девайса в пользу работы. Такое мнение выразили 68% волгоградцев, а вот женщинам сложнее будет променять свой IPhone на телефон другой фирмы. Только 30% волгоградок откажутся от этого мобильника ради новой работы.

Исследование также показало, что сем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от смартфона Apple ради найма на работу. Особую преданность айфонам выражают и волгоградцы с зарплатой ниже 80 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что ранее сотрудникам администрации президента рекомендовали заменить свои айфоны на телефоны с операционной системой Android до 1 апреля из соображений кибербезопасности.