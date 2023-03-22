Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 12:18

37% волгоградских бизнесменов признались, что не почувствовали санкций

Еще 53% опрошенных предпринимателей ощутили легкий негативный эффект
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
37% волгоградских бизнесменов признались, что не почувствовали санкций

37% волгоградских бизнесменов признались, что не почувствовали санкций

Фото: Антон ПИКУС

Половине волгоградских бизнесменов ощущают негативный эффект санкций, однако продолжают работать в новых условиях. об этом в своем докладе на круглом столе омбудсмен Ольга Устинова. 53% опрошенных предпринимателей признались, что продолжают работать и развиваться, 37% вообще не ощутили действия иностранных санкций, и лишь 9% были вынуждены закрыться.

Многие считают, что санкции стали толком для развития производства и импортозамещения в стране, однако есть над чем работать. Бизнесмены жалуются на высокие налоги, возникающие проблемы с закупкой оборудования, тарифы на услуги инфраструктурных монополий. Меры принимаются.

- Среди уже принятых мер наиболее высокую оценку волгоградского бизнеса получили мораторий на проверки, снижение в регионах ставок УСН и имущественного налога, предоставление льготного кредитования, - отметила омбудсмен.