37% волгоградских бизнесменов признались, что не почувствовали санкций Фото: Антон ПИКУС

Половине волгоградских бизнесменов ощущают негативный эффект санкций, однако продолжают работать в новых условиях. об этом в своем докладе на круглом столе омбудсмен Ольга Устинова. 53% опрошенных предпринимателей признались, что продолжают работать и развиваться, 37% вообще не ощутили действия иностранных санкций, и лишь 9% были вынуждены закрыться.

Многие считают, что санкции стали толком для развития производства и импортозамещения в стране, однако есть над чем работать. Бизнесмены жалуются на высокие налоги, возникающие проблемы с закупкой оборудования, тарифы на услуги инфраструктурных монополий. Меры принимаются.

- Среди уже принятых мер наиболее высокую оценку волгоградского бизнеса получили мораторий на проверки, снижение в регионах ставок УСН и имущественного налога, предоставление льготного кредитования, - отметила омбудсмен.