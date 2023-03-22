«Ситиматик-Волгоград» провел экоурок, посвященный Дню воды

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) провел образовательный интерактивный экоурок «Живая вода и мертвая», посвященный проблеме загрязнения водных ресурсов и негативного влияния пластиковых отходов на гидросферу.

Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню водных ресурсов, было организовано в рамках проведения муниципальных классных встреч на базе ГБОУ «Созвездие». Это далеко не первое совместное экологическое мероприятие, которое проводит образовательная организация и региональный оператор.

Экоурок прошел в интерактивной форме, ребятам была продемонстрирована познавательная презентация, в ходе которой было рассказано о переработке пластика, его классификации, раздельном сборе мусора и работе экопункта регионального оператора «Вторматик». Отдельная часть была посвящена проблеме содержания микропластика в живых организмах – животных и людей.

Для наглядности детям было показано как выглядит под микроскопом капля воды после заваривания обычного чайного пакетика-пирамидки. Такой простой эксперимент произвел впечатление не только на ребят, но и на преподавателей, многие из которых раньше не задумывались, что обычная чашка чая, заваренного из такого пакетика, может стать причиной попадания микропластика в человеческий организм.

Кроме воспитанников школы-интерната «Созвездие», в мероприятии приняли участие ребята из МОУ Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 96, МОУ Средняя школа № 85 имени героя РФ Г. П. Лячина Дзержинского района Волгограда, волонтеры ДВО «ЗдороВО» МОУ Средняя школа № 50 Дзержинского района Волгограда.

Совместная работа с детскими образовательными организациями будет продолжена и в дальнейшем. Напоминаем, что оставить заявку на проведение экоурока можно на официальном сайте «Ситиматик-Волгоград» выбрав вкладку «Экопросвещение» и заполнив контактную информацию.

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