Иван Зуев из Волгоградской области занял третье место в проекте «Умнее всех»

Фото: скриншот программы "Умнее всех"

Шестиклассник из Михайловского района Волгоградской области принял участие первом выпуске нового интеллектуального проекта «Умнее всех» на телеканале «Пятница». Ивану Зуеву удалось занять третье место, обойдя 9 участников. Отметили достижения земляка и в администрации Михайловки.

- Наш ученик проявил целеустремлённость , нестандартное мышление , отвечая на сложные вопросы. Поздравляем родителей , которые способствуют становлению таланта своего ребёнка. Выражаем искреннюю благодарность педагогам за вклад в развитие одаренных детей, - написали на канале администрации.

Иван во время игры признался, что мечтает стать доктором исторических наук , а также хорошо разбирается в военной тактике. Подростку удалось впечатлить и ведущую шоу, Тину Канделаки. На ее предложение рассказать о главных вехах истории России в пяти предложениях мальчик начал перечислять самые проблемные эпохи, такие как Смутное время, дворцовые перевороты после Петра..

Проект «Умнее всех» - это аналог знаменитого телешоу в середине 2000-х «Самый умный». В нем участвуют дети со всей страны и соревнуются в своих знания.