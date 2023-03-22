Под Волгоградом идут масштабные поиски пропавшего без вести 29-летнего Романа Серенко

Полиция и волонтеры прочесывают местность. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Четвертый день в Котовском районе Волгоградской области продолжаются масштабные поиски пропавшего без вести 29-летнего Романа Серенко. В последний раз мужчину видели на дороге из Котово в Камышин. Сейчас поля и посадки там прочесывают более полусотни полицейских с собаками и волонтеры, сообщили volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

Напомним, 29-летний Роман Серенко уехал на машине из своего дома в Котово 18 марта и исчез. После автомобиль обнаружили на обочине трассы на Камышин – аккумулятор сел, бак был пуст, мобильник тоже разрядился.

Роман Серенко исчез 18 марта. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Приметы пропавшего Романа Серенко: на вид около 30 лет, худощавый, высокий – 190-195 сантиметров. Одежда черная. Волосы короткие темно-русые, глаза голубые. На подбородке есть небольшой шрам, из татуировок - на правой руке – отпечаток руки, на груди - кельтские узоры и лев с львицей.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8(84455)4-58-02 – дежурная часть, 8(927)544-20-82 – оперативник.