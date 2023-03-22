В Волгограде глава Росгвардии встретился с матерью погибшего в СВО бойца

Фото: пресс-служба Росгвардии.

В Волгограде глава Росгвардии генерал-майор полиции Юрий Тупиков встретился с матерью погибшего в СВО Владислава Шабунина в преддверии Дня войск национальной гвардии РФ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, рядовой погиб в марте 2022 года при выполнении поставленных задач. Он проявил героизм, за что был посмертно награжден орденом Мужества.

На встрече с его мамой Светланой Михайловной росгвардейцы выразили слова поддержки.

- Росгвардейцы постоянно навещают близких своих погибших боевых товарищей, оказывают адресную помощь. Так будет всегда, потому что эти люди стали близкими нам. Мы готовы содействовать в решении любых проблем и всегда поддерживаем связь, – подчеркнул руководитель регионального управления Росгвардии.