На четырех вокзалах Волгоградской области появились справочные видеотерминалы

Узнать всю информацию теперь можно не только в кассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области сразу на четырех железнодорожных вокзалах установили справочные терминалы. Теперь жители Волжского, Котельниково, Арчеды и Петров Вала могут получить всю необходимую информацию на видеотабло. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ПривЖД.

В установленных терминалах пассажиры смогут узнать информацию о расписании, наличии и стоимости билетов на поезда дальнего следования и электрички, а также подробности об услугах, оказываемых на вокзале, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее справочные видеотерминалы появились только железнодорожном вокзале Волгограда.