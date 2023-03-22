В Волгоградской области началось строительство завода по сжижению природного газа

Макет комплекса предоставлен администрацией Волгоградской области

В Волгоградской области забили первую сваю комплекса сжижения природного газа. Первый подобный завод в ЮФО возводится в Быковском районе. На стройплощадке состоялось выездное совещание, которое провели губернатор Андрей Бочаров, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, комплекс сжижения природного газа продолжит развитие Южнокисловского месторождения природного газа, которое было начато в 2017 году.

- Формирование современного энергетического комплекса позволяет Волгоградской области укрепить свои конкурентные преимущества, реализовать ряд очень важных инвестпроектов в том числе по газификации и развитию рынка газомоторного топлива, - отметил Андрей Бочаров.

Завод сможет производить 1,5 тонны сжиженного природного газа в час. Этим топливом сможет заправлять транспорт, в том числе пассажирский. Ранее была выполнена инженерная подготовка земельного участка на площади 2,2 га. Проводится изготовление основного технологического оборудования. Строительно-монтажные работы по планам должны завершиться до конца 2023 года.

- Строительство ведется в четком соответствии с графиком и во взаимодействии с администрацией региона. Реализация проекта позволит расширить применение природного газа как наиболее экономичного и экологичного вида моторного топлива в Волгоградской области, - заявила Любовь Бриш.