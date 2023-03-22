В Волгограде СНТ незаконно собрало с людей 1,5 млн рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде прокуратура вскрыла нарушение закона со стороны СНТ «Дзержинец-Винновка». По материалам проверки возбуждено уголовное дело (самоуправство). Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры, ранее судом товариществу было запрещено принимать членские взносы собственников участков, однако с 2019 по 2022 годы СНТ продолжало брать чужие деньги.

- При этом фактически обслуживание общего имущества садоводов осуществлялось СНТ «Дзержинец». Всего таким способом при отсутствии законных оснований на счет ТСН СНТ «Дзержинец-Винновка» поступило более 1,5 млн рублей, - уточнили в прокуратуре.

Теперь СНТ грозит уголовное дело и судебные разбирательства. Прокуратура взяла ход расследования на личный контроль.