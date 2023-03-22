Трое волгоградцев на почте обналичивали переводы через СБП на подставных лиц

Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области

В Кировском районе Волгограда на троих местных жителей завели уголовное дело. 30-летнего и 28-летнего мужчину, а также 29-летнюю женщину подозревают в даче взятки работнику почты. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

С 9 по 21 марта подозреваемые передавали начальнику районного отделения почты деньги в качестве взяток за оформление незаконной выдачи средств, переведенных на подставных лиц по системе быстрых платежей. Общая сумма взяток превысила 20 тысяч рублей. Двое мужчин и женщины были задержаны следователями и полицейскими. Во время обысков у подозреваемых нашли примерно 2 миллиона рублей, которые были обналичены на почте. В ближайшее время троим волгоградцам изберут меру пресечения.