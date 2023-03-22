Под Волгоградом чиновника оштрафовали за ответ на обращение жительницы

Прокуратура восстановила права женщины Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Городищенский райсуд Волгоградской области оштрафовал чиновника за ответ на обращение жительницы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры, женщина обратилась в надзорное ведомство после того, как ей отказали в предоставлении информации по вопросу о земельном участке. Работник администрации отказал в предоставлении муниципальной услуги.

В итоге чиновнику пришлось иметь дело в прокуратурой. Выяснилось, что он нарушил порядок рассмотрения обращения граждан. Мировой судья полностью поддержал требования надзорного ведомства.

- Чиновник привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Данное постановление вступило в законную силу, - уточнили в прокуратуре.