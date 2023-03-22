В погоне за работой женщина отдала кругленькую сумму Фото: Даниил ОПАРИН

36-летняя жительница Среднеахтубинского района Волгоградской области добровольно отдала мошенникам 667 тысяч рублей. Взамен на такую сумму аферисты обещали предоставить женщине работу мечты. Об этом volgorgrad.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Женщина обратилась в полицию с заявлением и сообщила, что в социальных сетях она вступила в переписку с неизвестным, пообещавшим ей работу тестировщиком отелей, - сообщили в главке.

Условия работы наивной жительнице Волгоградской области предложили просто сказочные. Ей было необходимо путешествовать по миру, проверять отели и составлять отчет для туристов и получать за это деньги.

Правда для начала, «работодатель» заявил, что необходимо оплатить сборы, комиссии, страховки и прочие расходы. В общей сложности женщина перечислила 667 тысяч рублей, после чего обещавший золотые горы мошенник пропал.