В Волгограде 22 марта пожарные тушили школьную библиотеку

По легенде в школе загорелась библиотека. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Утром 22 марта в Советском районе Волгограда пожарные устроили учения в школе №15. По легенде там загорелась библиотека на третьем этаже здания. В тренировке принял участие первый пожарно-спасательный отряд ведомства. Огнеборцы искали пострадавших и выводили их из «задымленной» школы, сообщили volgograd.kp.ru в главном управлении МЧС России по Волгоградской области.

Главной целью учений стала отработка тактического мышления и навыков при тушении пожаров в школах. В тренировке задействовали шесть пожарных машин и 23 человека. После практики провели разбор «полетов». Пожарные со своей задачей справились.