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НовостиОбщество22 марта 2023 8:03

В Волгограде 22 марта пожарные тушили школьную библиотеку

Учения прошли в школе №15
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
По легенде в школе загорелась библиотека.

По легенде в школе загорелась библиотека.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Утром 22 марта в Советском районе Волгограда пожарные устроили учения в школе №15. По легенде там загорелась библиотека на третьем этаже здания. В тренировке принял участие первый пожарно-спасательный отряд ведомства. Огнеборцы искали пострадавших и выводили их из «задымленной» школы, сообщили volgograd.kp.ru в главном управлении МЧС России по Волгоградской области.

Главной целью учений стала отработка тактического мышления и навыков при тушении пожаров в школах. В тренировке задействовали шесть пожарных машин и 23 человека. После практики провели разбор «полетов». Пожарные со своей задачей справились.