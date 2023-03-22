Двое детей и женщина пострадали в ДТП с иномаркой и фургоном в Волгограде

Троим из иномарки понадобилась помощь медиков. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фургон «ГАЗ- 330232» и Hyundai Creta столкнулись накануне ранним утром на СХИ в Советском районе Волгограда. ДТП произошло напротив рынка на улице Новосибирской. В аварии пострадали три человека - 38-летняя водитель иномарки и ее дети 7 и 12 лет, сообщили volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- В результате ДТП 38-летняя женщина – водитель иномарки и двое ее несовершеннолетних пассажиров (7 и 12 лет) обратились за медпомощью, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, ДТП произошло в 7.40. Ранним утром 61-летний водитель фургона «ГАЗ-330232» ехал в сторону улицы Сухова. На повороте направо напротив рынка он не предоставил иномарке преимущество в проезде. К счастью столкновение обошлось без серьезных последствий.