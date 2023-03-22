Из Волгограда с 30 марта возобновятся авиарейсы в Екатеринбург

Из Волгограда самолеты будут отправляться в 18.30 Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Возобновляется летная программа между Волгоградом и Екатеринбургом. Прямые рейсы из «Гумрка» в аэропорт «Кольцово» будет выполнять авиакомпания NordStar. Самолеты начнут летать с 30 марта еженедельно.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе аэропорта «Кольцово», рейсы из Волгограда в Екатеринбург и обратно будут выполнять самолеты Boeing 737-800 один раз в неделю – по четвергам. Из «Кольцово» отправление в 16.30 по местному времени (+2 часа к волгоградскому), в «Гумраке» борт будет приземляться в 17.00. Вылет из Волгограда в 18.30, прибытие в Екатеринбург в 22.50 по местному времени. Полеты будут составлять примерно 2,5 часа.

Минимальная стоимость билетов в одну сторону составит 3 145 рублей без багажа.

Отметим, ранее рейсы между Волгоградом и Екатеринбургом выполнялись до декабря 2022 года. Пассажиропоток между городами в прошлом году составил 15 тысяч человек.