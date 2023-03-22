Волгоградцам рассказали об опасности крымской геморрагической лихорадки

Врачи напомнили о всех мерах безопасности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области начался сезон клещей, зафиксированы уже первые пострадавшие. При укусе клеща опасность для человека представляет крымская геморрагическая лихорадка. В облздраве рассказали volgograd.kp.ru рассказали об основных симптомах этой болезни.

- На ранней стадии заболевания отмечается высокая температура, слабость, головные и мышечные боли. Так как такие признаки сопровождают многие недуги, поэтому заподозрить лихорадку сложно, - отметила врач-инфекционист Ольга Чернявская.

Однако отличия все же имеются - спустя несколько дней после заражения у пациента появляется геморрагический синдром – открывается кровотечение, которое модет привести к смерти больного. В любом случае, при ухудшении состояния необходимо обратиться за помощью к медикам.

Специалисты напоминают, что для профилактики необходимо соблюдать меры предосторожности. При посещении мест, где могут находиться клещи, рекомендуется использовать препараты, которые отпугивают членистоногих, надевать плотную одежду, закрывающую максимум поверхности тела.