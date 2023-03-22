Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 марта 2023 6:52

Антитеррористические учения пройдут 22 марта в Волгоградской области

Пресечение терактов будут отрабатывать в Урюпинском и Новониколаевском районах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Учения пройдут в двух районах. Фото: УФСБ по ВО.

Учения пройдут в двух районах. Фото: УФСБ по ВО.

В Волгоградской области 22 марта 2023 года пройдут командно-штабные антитеррористические учения. Согласно утвержденному председателем НАК плану, отрабатывать пресечение возможных терактов будут на этот раз в Урюпинском и Новониколаевском районах региона на объектах органов местного самоуправления, сообщили volgograd.kp.ru в оперативном штабе Волгоградской области.

Жителей Урюпинска и Новониколаевска просят не пугаться, если они увидят скопление техники, людей в форме и с оружием, а также будут ограничены в передвижении вблизи от административных зданий, где пройдут антитеррористические учения. Волгоградцам рекомендуют не поддаваться панике, ложным слухам и домыслам.